Продолжение мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в октябре 2025 года

На этой неделе стало известно, что полнометражный мультфильм «Аватар: Легенда об Аанге» дебютирует 10 октября 2025 года. Главными действующими лицами выступят знакомые герои: Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф — в картине их покажут сильно повзрослевшими.

Фото: Nickelodeon

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что мультфильм продолжит сюжет оригинального шоу. О производстве проекта стало известно ещё в 2022 году, а его разработкой занимаются компании Nickelodeon Animation и Paramount Animation.

Всего по «Аватару» студии планируют выпустить три полнометражных мультфильма. Ко всему прочему, недавно состоялась премьера сериала с живыми актёрами на Netflix. Проект хвалят за зрелищные экшен-сцены, свежие элементы сюжета и атмосферу.