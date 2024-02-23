Мультфильм «Шрек 2» снова покажут в кинотеатрах к 20-летию картины

В этом году легендарный мультфильм «Шрек 2» празднует крупный юбилей — в мае картине исполнится 20 лет. В честь этого события ленту снова покажут в кинотеатрах.

К примеру, повторный прокат мультфильма точно пройдёт в Канаде. Вероятно, «Шрека 2» покажут в кинотеатрах и других стран. Напомним, в России изначальная премьера ленты состоялась в августе 2004 года.

Производство «Шрека» стартовало ещё в середине 90-х, а озвучивал персонажа комик Крис Фарли. В 1997 году актёра не стало, и разработку мультфильма полностью перезапустили, пригласив на главную роль Майка Майерса. В итоге премьера картины состоялась в 2001 году — мультфильм получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и стал по-настоящему культовым.

Весной прошлого 2023 года, после продолжительной паузы, появилась информация о работе студии Dreamworks над новой частью легендарной серии. По слухам, для работы над «Шреком 5» привлекут оригинальный актёрский состав с Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас.