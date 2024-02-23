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Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора
Аудио-версия:
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Издание «Ведомости» сообщило, что российский сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Федеральная служба выявила в некоторых эпизодах шоу ряд нарушений — информацию, которая «не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе».

Какие конкретно нарушения Роскомнадзор обнаружил, не раскрывается.

С учётом находящихся у нас разъяснений мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнёрской подписке.

Проект рассказывает о подростке Алисе, которая узнаёт, что скоро должна ослепнуть — мать скрывала от неё правду. Главная героиня разочаровывается в собственной маме, поэтому решает сбежать из семьи в большой город и, чтобы быстро заработать, пытается «продать свою девственность». Режиссёром выступила
Наталия Мещанинова («Снегирь»).

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года.

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