Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Издание «Ведомости» сообщило, что российский сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Федеральная служба выявила в некоторых эпизодах шоу ряд нарушений — информацию, которая «не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе».

Какие конкретно нарушения Роскомнадзор обнаружил, не раскрывается.

С учётом находящихся у нас разъяснений мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнёрской подписке.

Проект рассказывает о подростке Алисе, которая узнаёт, что скоро должна ослепнуть — мать скрывала от неё правду. Главная героиня разочаровывается в собственной маме, поэтому решает сбежать из семьи в большой город и, чтобы быстро заработать, пытается «продать свою девственность». Режиссёром выступила

Наталия Мещанинова («Снегирь»).

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась в октябре 2022 года.