В Baldur's Gate 3 добавят поддержку модов на ПК и консолях

На этой неделе разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian объявили, что работают над поддержкой кроссплатформенных модов для игры. Это означает, что устанавливать модификации смогут как геймеры на ПК, так и на консолях.

По словам авторов, официальная поддержка модов должна появиться в Baldur's Gate 3 до конца года.

Мы планируем добавить моддинг для таких вещей, как классы, пользовательский интерфейс, кастомизация, заклинания, а также изменения/добавления ассетов и игровых механик. Это не маленькая задача, поэтому мы надеемся выпустить начальные этапы поддержки модов в нашем следующем большом патче, который выйдет через несколько месяцев.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Напомним, недавно тайтл получил шестой крупный патч, который добавил и переработал множество вещей.