Звезда сериала «Аватар: Легенда об Аанге» думал, что снимется в «Аватаре» Джеймса Кэмерона

22 февраля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге», который основан на одноимённом мультсериале. В связи с этим один из актёров проекта Кен Люн (исполнил роль генерала Джао) пообщался с журналистами.

В ходе разговора он признался, что до этого не был знаком со вселенной мультсериала, а Netflix ввёл режим строжайшей секретности на пробах. Поэтому он изначально думал, что прослушивается для фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. Аанг должен обучиться всем стихиям, чтобы в равных условиях дать отпор сильнейшему противнику.