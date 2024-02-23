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Мелодрама «Лёд 3» заработала в прокате 1 млрд рублей

Мелодрама «Лёд 3» заработала в прокате 1 млрд рублей
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23 февраля сборы мелодрамы «Лёд 3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше недели. Это уже пятая российская картина, которая смогла достигнуть подобной цифры в 2024 году.

Фото: «Фонд Кино»

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

К главной роли вернулся Александр Петров. В картине также сыграли Степан Белозёров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры.

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