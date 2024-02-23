Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил на встрече с инвесторами, что сериал «Рыцарь Семи королевств», приквел «Игры престолов», выйдет в конце 2025 года.

В начале января стало известно, что съёмки шоу стартуют уже этим летом. Отмечается, что ряд сцен будут записаны в Ирландии. Видимо, авторы уже утвердили каст актёров, однако их имена пока не раскрывают.

Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Ожидается, что в первый сезон войдёт шесть серий, но если холдинг сочтёт сериал успешным, то он получит продолжение. Последующие сезоны вновь будут отталкиваться от книг — «Верного меча» и «Таинственного рыцаря».