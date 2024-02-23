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Прокат «Аквамена 2» официально завершён — фильм собрал $ 433 млн

Прокат «Аквамена 2» официально завершён — фильм собрал $ 433 млн
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22 февраля завершился мировой прокат фильма «Аквамен и потерянное царство». За два месяца показов сборы кинокомикса с Джейсоном Момоа составили $ 433 млн при бюджете в $ 200 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают около половины выручки, а в затратах не учитывается маркетинговый бюджет, лента явно не оправдала ожиданий Warner Bros.

Интересно, что при разгромных отзывах критиков «Аквамен 2» всё равно стал самым кассовым фильмом DC со времён оригинального «Аквамена» 2018 года. Именно первая часть приключений морского супергероя возглавляет рейтинг самых кассовых фильмов киновселенной с общими сборами в $ 1,15 млрд.

Сейчас Warner Bros. работает над новой киновселенной DC, во главе которой находится Джеймс Ганн, постановщик «Стражей Галактики» и «Миротворца». Первой картиной обновлённой франшизы станет «Супермен: Наследие» — её выход состоится 11 июля 2025 года.

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