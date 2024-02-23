Опубликованы постеры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» с главными героями фильма

Кинокомпания ITN Distribution опубликовала первые постеры грядущего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». На них можно увидеть главных героев фильма ужасов: Винни-Пуха, Пятачка, Тигрулю и Сову. Премьера ленты состоится уже в марте.

Винни-Пух

Фото: ITN Distribution

Пятачок

Фото: ITN Distribution

Тигруля

Фото: ITN Distribution

Сова

Фото: ITN Distribution

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» расскажет о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России в феврале 2023 года.