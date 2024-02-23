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Бюджет «Гладиатора 2» составил $ 310 млн, это одна из самых дорогих лент в истории — СМИ

Бюджет «Гладиатора 2» составил $ 310 млн, это одна из самых дорогих лент в истории — СМИ
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Издание The Hollywood Reporter опубликовало небольшую заметку, посвящённую грядущему «Гладиатору 2». Журналисты пообщались с несколькими источниками в Paramount Pictures и выяснили, что бюджет ленты составил гигантские $ 310 млн.

Изначально затраты на сиквел культового исторического эпоса оценивались примерно в $ 165 млн, однако в дело вмешались производственные сложности, включая травмы четырёх каскадёров во время съёмок. После этого в июле началась забастовка актёров, из-за которой производство отложили почти на четыре месяца — каждая неделя задержек обходилась киностудии в $ 600 тыс.

При этом источники в Paramount Pictures настаивают на том, что бюджет «Гладиатора 2» всё же не ушёл за отметку в $ 250 млн, не предоставив подтверждений своих слов. Более точная цифра наверняка станет известна ближе к премьере картины, которая состоится уже 22 ноября.

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