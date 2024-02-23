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Режиссёр «Шан-чи» снимет фильм по «Наруто» с живыми актёрами

Режиссёр «Шан-чи» снимет фильм по «Наруто» с живыми актёрами
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёр фильма «Шан-чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон снимет экранизацию культовой манги «Наруто». Вместе с этим американский постановщик также выступит сценаристом грядущей картины.

Создатель оригинальной манги Масаси Кисимото заявил, что видел в кресле режиссёра исключительно Дестина Дэниеля Креттона. Автор уже встретился с постановщиком и обсудил с ним детали грядущей экранизации. У адаптации пока нет даже примерной даты выхода.

«Наруто» — культовая манга, повествующая о жизни непоседливого ниндзя-подростка Наруто Удзумаки, мечтающего стать Хокагэ, главой своего селения и сильнейшим ниндзя. Манга выпускалась с 21 сентября 1999 года по 10 ноября 2014 года, аниме-адаптация же выходила с 3 октября 2002-го по 8 февраля 2007-го.

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