Фильм «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом хотят переснять

Информатор Джефф Снайдер рассказал, что кинокомпания Lionsgate готовит ремейк культового фильма «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом. Видимо, студия пока даже не приступила к производству проекта, поскольку какие-либо детали не раскрываются.

Сюжет рассказывает о жизни богатого 27-летнего нью-йоркского инвестиционного банкира Патрика Бейтмана, который посещает элегантные рестораны и другие элитные заведения. Однако с наступлением ночи этот хорошо одетый человек превращается в жестокого и изощрённого маньяка, который наводит ужас на весь город.

Также в актёрский состав вошли Уиллем Дефо, Хлоя Севиньи, Джастин Теру, Джош Лукас, Билл Сэйдж, Джаред Лето, Риз Уизерспун, Саманта Матис, Мэтт Росс и другие. Режиссёром картины выступил Мэри Хэррон («Быть Сальвадором Дали», «Так сказал Чарли»).

Особую популярность картина обрела пару лет назад, когда начала расходиться на различные мемы.