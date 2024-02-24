Комедия «Холоп 2» заработала в прокате 3,8 млрд рублей

24 февраля сборы комедии «Холоп 2» с Милошем Биковичем в российском прокате превысили 3,8 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось почти два месяца — премьера состоялась 1 января.

Фото: «Фонд Кино»

Сейчас картина занимает 2-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката. Пальму лидерства по этому показателю удерживает «Чебурашка» со сборами в 6,7 млрд рублей.

«Холоп 2» продолжит сюжет первой части и расскажет о том, как бывший мажор Гриша после событий изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.