Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедия «Холоп 2» заработала в прокате 3,8 млрд рублей

Комедия «Холоп 2» заработала в прокате 3,8 млрд рублей
Комментарии

24 февраля сборы комедии «Холоп 2» с Милошем Биковичем в российском прокате превысили 3,8 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось почти два месяца — премьера состоялась 1 января.

Фото: «Фонд Кино»

Сейчас картина занимает 2-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката. Пальму лидерства по этому показателю удерживает «Чебурашка» со сборами в 6,7 млрд рублей.

«Холоп 2» продолжит сюжет первой части и расскажет о том, как бывший мажор Гриша после событий изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Материалы по теме
«Холоп 2» заработал в России больше «Аватара» Джеймса Кэмерона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android