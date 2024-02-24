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Умерла актриса Памела Сейлем, звезда «Никогда не говори «никогда»» и «После тьмы»

Умерла актриса Памела Сейлем, звезда «Никогда не говори «никогда»» и «После тьмы»
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На этой неделе в возрасте 80 лет скончалась актриса британского происхождения Памела Сейлем. Причина смерти звезды не раскрывается.

Сейлем наиболее известна зрителям по роли мисс Манипенни в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не говори «никогда» и профессора Рэйчел Дженсен в «Доктор Кто».

Она была невероятно мягким человеком, который всегда интересовался всеми: от своих коллег по съёмочной группы до приглашённых актёров и посетителей.

За свою карьеру Памела Сейлем снялась в десятках различных фильмов и шоу. Среди них были «Королевский суд», «Жители Ист-Энда», «Профессионалы», «О всех созданиях — больших и малых», «Большое ограбление поезда», «Тринадцать за обедом», «Ночной поезд до убийства» и так далее.

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