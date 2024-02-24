Фильм «Бедные-несчастные» заработал $ 100 млн — это самая кассовая лента Йоргоса Лантимоса

24 февраля стало известно, что хит «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун заработал в мировом прокате $ 100 млн. Таким образом, лента стала третьей по счёту в 2024 году, которой удалось достичь подобных сборов.

Ко всему прочему, теперь это самый кассовый фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Ничто», «Убийство священного оленя»). Бюджет «Бедных-несчастных» составил скромные $ 35 млн, поэтому теперь он приносит только прибыль.

Картина в жанре чёрной комедии рассказывает о молодом человеке, который берёт в заложники бизнесмена, считая, что он как-то связан со вторжением инопланетян на Землю. В ситуацию вмешиваются его преданная девушка и частный детектив, расследующий пропажу топ-менеджера.

Мировая премьера ленты состоялась в декабре этого года.