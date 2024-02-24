Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

24 февраля стартовали съёмки третьего сезона сериала «Медведь» с Алленом Уайтом. Премьера продолжения шоу состоится уже в июне. Точная дата пока не раскрывается.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.

Ещё в актёрский состав вошли Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт и другие. Создателем и сценаристом сериала выступил Кристофер Сторер.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, а второго — в июне 2023-го.