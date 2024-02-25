Русскоязычная Entity по Dota 2 выиграла у BOOM в фиджитал-футбол на Играх будущего — 19:4

Русскоязычный состав Entity по Dota 2 стал победителем суперфинала на Играх будущего в Казани. Он прошёл в формате шоу-матча по фиджитал-футболу, команда Дмитрия Fishman Полищука выиграла $ 50 тыс.

Entity получила критическое преимущество над BOOM из Перу ещё в первой половине матча — два тайма в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 завершились со счётом 10:0. Отыграться после такого было крайне сложно, но Фишман и Ко ещё и увеличили разрыв в реальном мини-футболе. Финальный результат —19:4.

Примечательно, что в Dota 2 ростер Entity выступил хуже BOOM, вылетев на стадии четвертьфинала. Перуанцы же заняли четвёртое место на Играх будущего, уступив только китайским грандам.

Напомним, этот матч никак не влиял на основной турнир по Dota 2, который выиграла Extreme из Китая. Изначально в суперфинале должны были встретиться два финалиста, но из-за плотного графика турниров (сегодня уже стартует DreamLeague S22) состав участников был изменён.