Сборы фильма «Боб Марли: Одна любовь» превысили $ 100 млн

25 февраля сборы биографической ленты «Боб Марли: Одна любовь» в мировом прокате превысили $ 100 млн. Таким образом, картина стала четвёртой по счёту в 2024 году, которой удалось заработать подобную сумму.

Фото: Box Office Mojo

Напомним, картина рассказывает о ранних годах жизни музыканта, его отношениях с семьёй и близкими. Также авторы затрагивают тему его общественной деятельности.

Главную роль в ленте «Боб Марли: Одна любовь» исполнил Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Также в каст вошли Джеймс Нортон («Один на один»), Майкл Гандольфини («По наклонной») и Лашана Линч («Не время умирать»). Кресло режиссёра занял Рейнальдо Маркус Грин — постановщик «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом.

Мировая премьера фильма состоялась 14 февраля.