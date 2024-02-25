Фильм «Мастер и Маргарита» заработал 1,9 млрд рублей — 2 млрд уже близко

25 февраля сборы картины «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,9 млрд рублей. Для достижения подобного результата ленте понадобился ровно месяц.

Судя по всему, фильм сможет пробить планку в 2 млрд рублей уже на следующей неделе.

Фото: «Фонд Кино»

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.