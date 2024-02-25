Тимоти Шаламе захотел стать актёром после просмотра «Тёмного рыцаря»

Недавно Тимоти Шаламе («Вонка»,«Дюна») дал интервью журналистам издания The New York Times. В ходе разговора он признался, что захотел построить карьеру актёра после просмотра «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана.

Также Шаламе заявил, что если бы ему предложили сняться в супергеройском фильме, то в первую очередь он бы посмотрел на сценарий. Если история его устроит, тогда он с радостью примет участие в съёмках.

Следующий фильм с участием Тимоти Шаламе — «Дюна 2» Дени Вильнёва. Картина расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта. До России лента неофициально доберётся 7-го числа.