Мэттью Лиллард вернётся к роли Уильяма Афтона в фильме «Пять ночей с Фредди 2» — инсайдер

Инсайдер Дэниель Рихтман рассказал, что актёр Мэттью Лиллард вернётся к роли Уильяма Афтона в фильме «Пять ночей с Фредди 2». Напомним, съёмки продолжения должны стартовать 1 июля этого года в Новом Орлеане.

Также Рихтман поделился информацией, что создатели экранизации прислушались к критике, поэтому сиквел будет больше «сконцентрирован на хоррор-элементах». Вероятно, к своей роли вернётся и Джош Хатчерсон, который сыграл охранника Майка Шмидта в первой части. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, фильм «Пять ночей с Фредди» при бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Лента стала самым кассовым хоррором 2023 года, с лихвой обогнав других представителей жанра. В целом картину приняли тепло как критики, так и рядовые зрители.