25 февраля сборы мелодрамы «Лёд 3» в российском прокате превысили 1,2 млрд рублей. Достичь такой планки картина смогла за полторы недели — премьера ленты состоялась 14-го числа.

Вполне вероятно, что на следующей неделе фильм сможет пробить отметку в 1,5 млрд рублей.

Фото: «Фонд Кино»

«Лёд 3» расскажет историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

К главной роли вернулся Александр Петров. В картине также сыграли Степан Белозёров («1941. Крылья над Берлином»), Анна Савранская, Мария Аронова («Я делаю шаг») и другие актёры.