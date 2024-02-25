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Умерла актриса Людмила Алфимова, звезда «Свадьбы в Малиновке» и «За двумя зайцами»

Умерла актриса Людмила Алфимова, звезда «Свадьбы в Малиновке» и «За двумя зайцами»
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22 февраля в возрасте 88 лет скончалась заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова. Причина смерти актрисы не раскрывается.

Алфимова наиболее известна зрителям по роли Софьи в фильме «Свадьба в Малиновке» и подруги Секлеты в «За двумя зайцами». За свою карьеру она снялась в нескольких десятках картин: «История одной любви», «Мир хижинам, война дворцам», «Сумка, полная сердец», «Меж высоких хлебов», «Остров юности», «Секретарь парткома», «Право на любовь», «У призраков в плену» и многих других.

Ко всему прочему Людмила Алфимова профессионально занималась дубляжом. Впервые актриса сыграла в фильме «Его поколение» режиссёра Карла Гаккеля.

В 2020 году артистку наградили Орденом княгини Ольги третьей степени.

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