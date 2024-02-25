Автор «Неуязвимого»: Омни-мэн с лёгкостью победит Супермена

На этой неделе создатель «Неуязвимого» Роберт Киркман дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора автор комикса заявил, что Омни-мэн с лёгкостью победит Супермена в бою.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Я считаю, что Супермен отстой, а Омни-Мэн с лёгкостью победит его в бою. Но мне не хотелось говорить это ещё раз и снова злить людей, даже если это правда.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Напомним, новые серии второго сезона шоу начнут выходить 14 марта в стриминговом сервисе Prime Video.