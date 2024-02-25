Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новые «Хроники Нарнии» будут масштабнее и смелее оригинальных фильмов

Новые «Хроники Нарнии» будут масштабнее и смелее оригинальных фильмов
Комментарии

Ещё летом прошлого года стало известно, что следующей работой режиссёра «Барби» Греты Гервиг станет экранизация «Хроник Нарнии». Недавно постановщица дала интервью журналу Time, во время которого раскрыла новые детали ленты.

По словам Гервиг, новые «Хроники Нарнии» будут масштабнее и смелее оригинальных фильмов. Правда, не уточняется, что конкретно имела в виду режиссёр. Съёмочный процесс должен стартовать в этом году.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Сроки и дата премьеры новой экранизации пока неизвестны.

Материалы по теме
Режиссёр «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android