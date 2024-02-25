Ещё летом прошлого года стало известно, что следующей работой режиссёра «Барби» Греты Гервиг станет экранизация «Хроник Нарнии». Недавно постановщица дала интервью журналу Time, во время которого раскрыла новые детали ленты.

По словам Гервиг, новые «Хроники Нарнии» будут масштабнее и смелее оригинальных фильмов. Правда, не уточняется, что конкретно имела в виду режиссёр. Съёмочный процесс должен стартовать в этом году.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Сроки и дата премьеры новой экранизации пока неизвестны.