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Джеймс Ганн поможет снять комикс «Лига Юрского периода» про супергероев-динозавров

Джеймс Ганн поможет снять комикс «Лига Юрского периода» про супергероев-динозавров
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Информатор Джефф Снайдер заявил, что DC Studios собирается снять мультфильм по мотивам комикса «Лига Юрского периода» про супергероев-динозавров. По словам инсайдера, продюсером проекта выступит Джеймс Ганн, а сценаристом — Брайан Линч («Миньоны»).

Комикс был выпущен в 2022 году. Он рассказывает историю из параллельной вселенной, в которой живые существа из эры мезозоя мутируют в настоящих супергероев и злодеев. Авторами серии выступили Дэниел Уоррен Джонсон и Хуан Гедеон.

Каждому персонажу из вселенной DC соответствует определённый динозавр: Чудо-Женщине — трицератопс, Супермену — брахиозавр, Бэтмену — аллозавр, Джокеру — овираптор и так далее. Всего вышло шесть выпусков.

Сроки и дата премьеры мультфильма неизвестны.

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