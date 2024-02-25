ТНТ анонсировала перезапуск «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном

На этой неделе прошла пресс-конференция по поводу перезапуска музыкального шоу «Фабрика звёзд». В ходе мероприятия генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что телеканал готовит также новую версию передачи «Наша Russia» с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном.

Наверное, из того, что я могу сейчас анонсировать, мы планируем возвращение «Нашей Russia».

Директор канала ТНТ Тина Канделаки намекала на возвращение шоу ещё в декабре 2023 года, однако официально ничего не анонсировала. Напомним, Галустян и Светлаков заключили контракты, согласно которым стали лицами телеканала ТНТ и будут сниматься в его будущих проектах.

Юмористическая программа «Наша Russia» выходила с 2006 по 2011 год и за это время обрела огромную популярность. Главные роли в шоу исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.