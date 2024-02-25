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Режиссёр «Вызова» Клим Шипенко может снять третий фильм о космосе

25 февраля российский режиссёр Клим Шипенко, снявший «Вызов» и «Салют-7», дал интервью журналистам издания ТАСС. В ходе разговора постановщик заявил, что может снять третий фильм о космосе, однако раскрыть конкретную идею пока не готов.

Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет, такое тоже не исключено.

Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадает тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.

Напомним, часть съёмок картины проходила на Международной космической станции. Космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд летали туда корабле «Союз МС-19».