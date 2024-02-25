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Сборы комедии «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини превысили $ 200 млн

Сборы комедии «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини превысили $ 200 млн
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По итогам очередного уикенда сборы романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» превысили $ 200 млн. Фильм с Сидни Суини показал необычную для жанра выдержку, продолжая собирать приличную кассу при относительно вялом старте. Учитывая бюджет в $ 25 млн, лента в несколько раз отбила затраты и стала хитом для Sony Pictures.

Сюжет фильма «Кто угодно, кроме тебя» рассказывает о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они решают притвориться парой на свадьбе своих знакомых в Австралии. Картина является вольной адаптацией пьесы «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.

Главные роли в фильме сыграли Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») и Сидни Суини («Эйфория»). Режиссёром ленты выступил Уилл Глюк («Секс по дружбе»).

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