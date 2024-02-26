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Групповой этап. День 2. Стрим A
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Стивену Спилбергу понравился сериал «Медведь»

Стивену Спилбергу понравился сериал «Медведь»
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Гостем свежего выпуска шоу Джимми Киммела стал Эбон Мосс-Бакрак — звезда сериала «Медведь». Актёр рассказал, что они со Стивеном Спилбергом обсуждали шоу.

По словам актёра, режиссёр оценил проект. Более того, он даже заставил его проголодаться. Судя по всему, из-за того, что сериал вертится вокруг кухни и приготовлении еды.

Правда, он даже сказал мне, что сериал заставил его проголодаться. Он ему очень понравился!

Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат Jimmy Kimmel Live.

Сериал «Медведь» рассказывает про повара Кармена Берзатто, который после смерти брата получает в наследство его небольшую закусочную. Кармен мечтает превратить это заведение в настоящий ресторан, а помогают ему в этом друзья.

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