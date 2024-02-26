Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах на съёмках

Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах на съёмках
Комментарии

Ещё в апреле 2023 года французского актёра Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательств сразу 13 женщин, которые работали с ним в период с 2004 по 2022 год. Тогда сам Депардье и его агент отрицали все обвинения в сторону актёра.

Недавно на актёра снова подали жалобу. Это сделала женщина, работавшая художником-постановщиком над фильмом «Зелёные ставни». Пострадавшая обвинила Депардье в «сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях».

Женщина также заявила, что в то время актёр «схватил её с жестокостью» и «трогал её талию, живот и грудь». Тогда Депардье якобы прервали его охранники.

Пока что в прокуратуре не подтвердили факт домогательства, но показания женщины пообещали внимательно изучить.

Материалы по теме
Мультсериал «Невский» — полный провал. Обзор новинки
Мультсериал «Невский» — полный провал. Обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android