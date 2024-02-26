Грант Гастин готов вернуться к роли Флэша по просьбе Джеймса Ганна

Грант Гастин — актёр, который играл Флэша в одноимённом сериале от CW. Артист воплощал образ супергероя в шоу в течение девяти лет, в 2023 году вышел финальный сезон проекта.

Несмотря на то что Гастин не собирался возвращаться к роли супергероя, похоже, он всё же готов это сделать. Недавно актёр заявил, что готов сыграть Флэша, если его об этом попросит Джеймс Ганн — глава киновселенной DC.

По словам Гастина, он с уважением относится к Ганну и доверяет его решениям, поэтому и возвращение к роли Флэша не должно стать проблемой для DC, если Ганн придумает, как это всё можно обыграть.

Флэш в исполнении Гастина очень полюбился фанатам, которые в своё время даже призывали взять его на роль главного Флэша вместо Эзры Миллера.