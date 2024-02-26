Сидни Суини и Глен Пауэлл уже ищут фильм, где смогут снова сыграть вместе

Вышедший в конце 2023 года фильм «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главной роли получил тёплый приём зрителей, а также собрал внушительную кассу в размере $ 200 млн при бюджете в $ 25 млн.

Пауэлл в свежем интервью изданию Variety заявил, что им с Суини очень понравилось работать вместе, поэтому сейчас они читают сценарии различных проектов, чтобы найти тот, где они смогут сняться вместе.

Когда ты находишь кого-то, с кем тебе по-настоящему весело, то становится легко работать, как с Сидни. Мы определённо пытаемся найти что-то новое. Пожалуйста, пришлите нам все сценарии, которые у вас есть. Мы ищем то, что понравится аудитории.

Сюжет фильма «Кто угодно, кроме тебя» рассказывает о двух молодых людях, которые не питают друг к другу тёплых чувств, но всё меняется, когда их просят побыть парой на свадьбе своих знакомых.