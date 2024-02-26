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«Лёд 3» снова возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные

«Лёд 3» снова возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные
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Согласно данным сайта Kinobusiness, фильм «Лёд 3» снова возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные. За уикенд лента собрала 462,5 млн рублей.

На втором месте оказалась картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Сборы фэнтезийной драмы составили 191,5 млн рублей. На третьем месте — лента Александра Гурьянова «Командир». Она собрала 94 млн рублей за прошедшие выходные.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин, сыгранный Александром Петровым, выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

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