«Начну отращивать бороду с июня»: Константин Хабенский — о съёмках в новом сезоне «Метода»
Недавно стало известно, что третий сезон популярного сериала «Метод» снимет Юрий Быков, который работал над первым сезоном. Тогда же появилась информация о том, что к роли Меглина вернётся Константин Хабенский.
Также актёр подчеркнул, что примерно с середины июня будет отращивать бороду, чтобы к середине августа она уже отросла.
Если так случится, я с удовольствием поработаю над этим проектом вместе с Юрием Быковым. Если это действительно случится, то с середины июня я начну отращивать бороду, это займёт примерно два месяца. И с середины августа я буду готов к съёмкам.
Третий сезон «Метода» будет серьёзно отличаться от первых двух сезонов, превращая шоу практически в полноценную документальную картину.
Комментарии