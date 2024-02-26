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«Начну отращивать бороду с июня»: Константин Хабенский — о съёмках в новом сезоне «Метода»

«Начну отращивать бороду с июня»: Константин Хабенский — о съёмках в новом сезоне «Метода»
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Недавно стало известно, что третий сезон популярного сериала «Метод» снимет Юрий Быков, который работал над первым сезоном. Тогда же появилась информация о том, что к роли Меглина вернётся Константин Хабенский.

Также актёр подчеркнул, что примерно с середины июня будет отращивать бороду, чтобы к середине августа она уже отросла.

Если так случится, я с удовольствием поработаю над этим проектом вместе с Юрием Быковым. Если это действительно случится, то с середины июня я начну отращивать бороду, это займёт примерно два месяца. И с середины августа я буду готов к съёмкам.

Третий сезон «Метода» будет серьёзно отличаться от первых двух сезонов, превращая шоу практически в полноценную документальную картину.

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