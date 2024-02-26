«Я устал от самого себя»: Филипп Киркоров — о жизни после скандальной вечеринки Ивлеевой

Филипп Киркоров в интервью изданию Starhit рассказал о своих чувствах после посещения скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам артиста, он как бы «сам себя отменил», потому что понял, что совершил ужасный поступок.

Киркоров подчеркнул, что самое главное при совершении ошибок — учиться на них и в будущем стараться не допускать.

Я устал от самого себя. Иногда не в ту дверь войдёшь, в другую зайдёшь. И главное окно — это сердце, глаза — зеркало души, вот что должно быть всегда нараспашку.

Звезда российской поп-сцены рассказал, что во время творческого перерыва он «перезагрузился» и много размышлял о приключившемся скандале и собственных ценностях.

Напомним, вечерника Ивлеевой прошла в конце 2023 года и после неё участников резко осудили их фанаты. Киркорова, например, вообще убрали из промоматериалов некоторых лент.