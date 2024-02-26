Джереми Аллен Уайт рассказал об идеальном финале для своего героя в сериале «Медведь»

Актёр Джереми Аллен Уайт в интервью рассказал о своих ожиданиях от третьего сезона сериала «Медведь». По словам артиста, он надеется, что его герой, Кармен, получит счастливый финал и начнёт спокойно жить.

Уайт подчеркнул, что шоу доносит очень важную мысль про одиночество и обретение семьи. Актёр надеется, что эту мысль поймает каждый.

Я летел в Чикаго, и в самолёте мне подбросили маленькую записку на салфетке. Там было написано: «Я надеюсь, что у Карми будет счастливый конец». Я думаю, это всё, на что я действительно надеюсь. Что он научится немного лучше понимать себя и ценить то, что у него есть, а затем обретёт покой. Я надеюсь, что те, кто смотрит сериал и наслаждается им, чувствуют себя менее одинокими. Мне кажется, что большая часть шоу посвящена обретению семьи и той связи, которую мы все всегда ищем.

Третий сезон «Медведя» должен выйти в июне этого года.