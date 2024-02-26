Стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» про Рика и Мишонн

На телеканале AMC стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие». Для просмотра доступна одна серия, остальные пять будут выходить раз в неделю по воскресеньям.

Кстати, на «Амедиатеке» шоу должно стартовать сегодня, но первый эпизод пока что не доступен. Вероятно, проект запустят чуть позже.

Фото: AMC

Сериал «Выжившие» продолжает историю оригинального шоу и рассказывает о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Этот проект — один из многих спин-оффов «Ходячих мертвецов», но при этом самый высокооценённый. До этого выходили «Бойтесь ходячих мертвецов», «Дэрил Диксон», «Мёртвый город» про Нигана и Мэгги и другие проекты по франшизе.

Основной сериал завершился ещё в 2022 году.