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Стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» про Рика и Мишонн

Стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» про Рика и Мишонн
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На телеканале AMC стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие». Для просмотра доступна одна серия, остальные пять будут выходить раз в неделю по воскресеньям.

Кстати, на «Амедиатеке» шоу должно стартовать сегодня, но первый эпизод пока что не доступен. Вероятно, проект запустят чуть позже.

Фото: AMC

Сериал «Выжившие» продолжает историю оригинального шоу и рассказывает о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Этот проект — один из многих спин-оффов «Ходячих мертвецов», но при этом самый высокооценённый. До этого выходили «Бойтесь ходячих мертвецов», «Дэрил Диксон», «Мёртвый город» про Нигана и Мэгги и другие проекты по франшизе.

Основной сериал завершился ещё в 2022 году.

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