В 2023 году в России подорожали ноутбуки, планшеты и смартфоны — исследование

В 2023 году стоимость ноутбуков, смартфонов и планшетов в России в среднем выросла на 9-18%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании GfK.

Так, средняя цена ноутбуков с диагональю от 12 до 17 дюймов возросла на 13% и составляет около 61 тыс. рублей. Устройства от 17 дюймов подорожали примерно на 12,5% — до 87 тыс. рублей. Стоимость планшетов выросла на 9% — до 16,5 тыс. рублей, а смартфонов — от 10% до 18%. Сильнее всего подорожали iPhone — сразу на 37%.

Эксперты выделили сразу несколько причин повышения цен на гаджеты в России. Главные из них – увеличение ключевой ставки ЦБ до 16% в 2023 году и колебания курсов валют. Кроме того, на стоимость товаров также повлияла и возросшая стоимость логистики.