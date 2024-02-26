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Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации романа Пушкина

Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации романа Пушкина
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила персонажные постеры фильма «Онегин» с главными героями саги. Экранизация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина расскажет о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь.

Зарецкий — Алексей Гришин

Фото: «Атмосфера кино»

Владимир Ленский — Денис Прытков

Фото: «Атмосфера кино»

Ольга Ларина — Татьяна Сабинова

Фото: «Атмосфера кино»

Евгений Онегин — Виктор Добронравов

Фото: «Атмосфера кино»

Прасковья Ларина — Алёна Хмельницкая

Фото: «Атмосфера кино»

Рассказчик — Владимир Вдовиченков

Фото: «Атмосфера кино»

Татьяна Ларина — Елизавета Моряк

Фото: «Атмосфера кино»

Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Премьера ленты состоится уже 7 марта во всех кинотеатрах страны.

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