Комедия «Холоп 2» выйдет в онлайне 8 марта

Фильм «Холоп 2» с Милошем Биковичем появится в российских онлайн-кинотеатрах 8 марта — спустя два месяца после премьеры. Ленту можно будет посмотреть в том числе на «Кинопоиске» и в Start.

За время показов в кинотеатрах комедия заработала 3,814 млрд рублей, занимая уверенное второе место в истории проката России. Ленту опережает лишь сверхпопулярный «Чебурашка», который собрал более 6,7 млрд в начале 2023 года.

«Холоп 2» — продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории России. Сиквел рассказывает о том, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. В режиссёрское кресло вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и «Вызов».