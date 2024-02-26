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«Стоит посмотреть»: зрители оценили сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выше критиков

«Стоит посмотреть»: зрители оценили сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выше критиков
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22 февраля состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — экранизации культового аниме от Netflix. Шоу рассказывает историю 12-летнего мальчика Аанга, который вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Критики оценили сериал сдержанно, однако зрители приняли его куда благосклоннее — на агрегаторе IMDB рейтинг шоу составляет 7,5/10 на основе 23 тыс. отзывов. Пользователи хвалят спецэффекты и адаптацию персонажей на большом экране, отмечая при этом скудные диалоги, медленное развитие сюжета и серьёзные отличия от культового оригинала.

Некоторые отзывы зрителей на сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Людям, которые никогда не видели аниме, сериал понравится, поскольку он адаптирует отличные истории из мультсериала. Фанаты оригинала не найдут здесь ни радости, ни души.
Я рад, что у нас есть сериал, который допускает некоторую творческую свободу, но в то же время верен духу оригинального мультфильма.
В целом адаптация «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix не попала в цель. Визуальные эффекты и бюджеты впечатляют, но в конечном итоге авторы не смогли передать суть и душу оригинального сериала. Поклонники оригинала, скорее всего, будут разочарованы этой тусклой адаптацией.
Я очень разочарован. Это бездушная оболочка мультфильма, который я буду пересматривать снова и снова.
Сериал стоит посмотреть — хотя бы для того, чтобы увидеть, как некоторые аспекты оживают на ваших глазах. Просто знайте, что в нём есть моменты, из-за которых вы будете злиться.
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