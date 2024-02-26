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Групповой этап. День 2. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Столяров: по зрительскому интересу Игры будущего сопоставимы с Уимблдоном

Столяров: по зрительскому интересу Игры будущего сопоставимы с Уимблдоном
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Руководитель проекта Игры будущего Игорь Столяров рассказал о зрительском интересе к фиджитал-соревнованиям.

«Когда мы перешагнули планку в миллиард зрителей, у меня спросили, с чем эту цифру можно сравнить? И мы нашли референс — это теннисный турнир Уимблдон. В 2023 году у них тоже был миллиард просмотров. Но разница в том, что их турнир существует с 1877 года — ему 147 лет, а мы — один год. И этим можно страшно гордиться, но мы не гордимся, а идём вперёд», — приводит слова Столярова ТАСС.

Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Всего в программу включена 21 дисциплина (16 основных и 5 дополнительных), большинство из них основаны на объединении классических видов спорта и киберспорта.

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