Столяров: по зрительскому интересу Игры будущего сопоставимы с Уимблдоном

Руководитель проекта Игры будущего Игорь Столяров рассказал о зрительском интересе к фиджитал-соревнованиям.

«Когда мы перешагнули планку в миллиард зрителей, у меня спросили, с чем эту цифру можно сравнить? И мы нашли референс — это теннисный турнир Уимблдон. В 2023 году у них тоже был миллиард просмотров. Но разница в том, что их турнир существует с 1877 года — ему 147 лет, а мы — один год. И этим можно страшно гордиться, но мы не гордимся, а идём вперёд», — приводит слова Столярова ТАСС.

Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Всего в программу включена 21 дисциплина (16 основных и 5 дополнительных), большинство из них основаны на объединении классических видов спорта и киберспорта.