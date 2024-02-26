Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма ужасов «Домовой» по мотивам русского фольклора — премьера 4 апреля

Вышел трейлер фильма ужасов «Домовой» по мотивам русского фольклора — премьера 4 апреля
Комментарии

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила первый трейлер фильма «Домовой». Российский триллер выйдет в прокат страны уже 4 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Фильм ужасов «Домовой» расскажет о сиротах Варе и Арсении, которые перебираются из родной деревни в дом к своим приёмным родителям. Однако надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов некая древняя потусторонняя сила.

Главные роли в фильме исполнили Василиса Немцова («Баба Яга спасает мир»), Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»), Виталий Кищенко («На Луне») и Наталия Вдовина («Бессмертные»). Режиссёром ленты выступил
Андрей Загидуллин, известный по «Водовороту».

Материалы по теме
Фото
Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации романа Пушкина
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android