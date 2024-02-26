Второй сезон сериала «Андор» может стартовать в конце 2024 года

Актёр Стеллан Скарсгард дал небольшое интервью изданию GamesRadar, в котором поделился новыми подробностями сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Исполнитель роли Лютена Раэля подтвердил, что второй сезон будет прямым продолжением первого и останется настолько же приземлённым, как и первый.

Скарсгард также заявил, что премьера шоу может состояться уже в конце 2024 года, однако более реальная дата — начало 2025-го. Актёр предложил фанатам следить за новостями о сериале.

Второй сезон, вероятно, выйдет ближе к концу года или в начале 2025-го. Так что держите ухо востро!

Изначально второй сезон должен был стартовать в грядущем августе, однако в дело вмешалась забастовка актёров Голливуда летом 2023 года. Из-за этого производство пришлось поставить на паузу за несколько недель до окончания съёмок, из-за которой Disney убрала шоу из графика релизов на ближайшие 12 месяцев.