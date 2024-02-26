«Я не верю в культуру отмены»: автор Майк Омер — о продаже прав на сериал «Внутри убийцы»

Израильский писатель Майк Омер, автор книги «Внутри убийцы», дал интервью «Кинопоиску», в котором рассказал о своём творческом пути. Автор также поведал, почему решил сотрудничать с российскими студиями и продал права на выход сериала по своему произведению после того, как рынок покинули многие западные компании.

Омер заявил, что продажа интеллектуальных прав состоялась ещё до 2022 года, однако это не единственная причина сотрудничества. Ранее его книга получила наибольший успех именно в нашей стране, а в саму культуру отмены, которая охватила страну, он попросту не верит. По мнению Омера, культурные запреты приводят лишь к ещё большому вреду.

С другой стороны, в России у меня был самый большой успех. Да, я хорошо выступил в Америке, Германии, Польше, но лучше всего именно в России. Однако и это не всё. Я просто не верю в культуру отмены. Сейчас здесь, на Западе, много пишут о том, что на Западе не понимают Россию, а в России не понимают Запад, и это одна из причин всех бедствий. Но тогда культурные запреты приносят лишь ещё больший вред. От того, что в России будут читать мои книги, всем будет только лучше. В Израиле сейчас тоже начали говорить: а давайте не будем издавать авторов, которые против Израиля и за ХАМАС. Но это тоже неправильно, тоже принесёт один лишь вред. Так что я не верю в культуру отмены.

Сериал «Внутри убийцы» стартовал 22 февраля — в первый сезон шоу войдёт пять эпизодов.