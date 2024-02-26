«Это их личное решение»: шоураннер «Аватара» от Netflix — об уходе авторов мультсериала

Создатель сериала «Аватар: Легенда об Аанге» на Netflix Альберт Ким дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём автор рассказал закулисные истории производства шоу и объяснил, с чем был связан уход из проекта создателей культового оригинального мультсериала — Майкла Данте Димартино и Брайан Кониецко.

Ким заявил, что успел совсем немного поработать с обоими авторами, как вдруг они решили покинуть проект из-за творческих разногласий. Шоураннер признался, что для него это было тяжёлым ударом, ведь он хотел продолжить работу вместе с ними. В результате за производство шоу по большей части отвечал именно Ким.

Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко всё ещё были задействованы в «Аватаре», когда я впервые присоединился к проекту. Мы какое-то время поработали вместе, а потом они решили, что им нужно уйти, и это было их личное решение. Меня это очень расстроило, потому что мне нравилось работать с ними, и мне, очевидно, хотелось бы продолжить наше сотрудничество. Но это решение зрело в их голове ещё до того, как я стал частью проекта. И это было их личное решение уйти. После этого мы продолжили производство уже без них — как могли.

Премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» состоялась 22 февраля. Критики и зрители оценили проект смешанно, ругая качество диалогов, медленное развитие сюжета и отступления от оригинального мультсериала.