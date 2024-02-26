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Тимоти Шаламе готов сняться в фильме о супергероях — несмотря на советы Леонардо Ди Каприо

Тимоти Шаламе готов сняться в фильме о супергероях — несмотря на советы Леонардо Ди Каприо
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В сентябре 2022 года американский актёр Тимоти Шаламе рассказал, что Леонардо Ди Каприо дал ему два совета: не сниматься в фильмах о супергероях и не увлекаться запрещёнными веществами. На днях исполнитель главной роли в «Дюне» заявил, что следует советам звезды Голливуда, однако скоро всё может измениться.

Дело в том, что Шаламе решил стать актёром после просмотра супергеройского фильма — «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Поэтому молодой артист не исключает, что когда-нибудь и сам снимется в кинокомиксе, если ему понравятся идея и сценарий.

Леонардо Ди Каприо однажды сказал мне: «Никаких фильмов о супергероях и никаких наркотиков». Я подумал, что это очень хорошие советы. И я им следую! Но фильм, который заставил меня стать актёром, — это «Тёмный рыцарь», фильм о супергероях. Если отличный режиссёр предложит мне сыграть в фильме по отличному сценарию, я должен буду рассмотреть его предложение.

Ближайшей картиной Тимоти Шаламе станет «Дюна 2». Премьеры ленты состоится 1 марта, а уже 7-го числа фильм доберётся до кинотеатров России неофициальными способами.

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