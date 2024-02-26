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Вышел пародийный тизер «Кунг-фу Панды 4» в стиле «Дюны 2»

Вышел пародийный тизер «Кунг-фу Панды 4» в стиле «Дюны 2»
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Кинокомпания Universal Pictures представила новый тизер «Кунг-фу Панды 4» — продолжения знаменитой серии мультфильмов о Панде по имени По. В небольшом ролике авторы спародировали «Дюну» Дени Вильнёва, использовав песочные мотивы планеты Арракис.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Кунг-фу Панды 4» расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

Премьера анимационной ленты «Кунг-фу Панда 4» состоится уже 8 марта. Картина наверняка доберётся до России с помощью неофициального проката, а к озвучке главного героя вернётся Михаил Галустян.

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