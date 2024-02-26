Вышел первый трейлер вестерна «Горизонт: Американская сага» с Кевином Костнером

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Горизонт: Американская сага». Картина выйдет в двух частях, в том числе и в России: 27 июня и 15 августа соответственно.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

«Горизонт: Американская сага» расскажет эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства с коренным населением Америки — индейцами.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»).